В Минздраве Коми рассказали, куда поступят новые экспресс-тесты на COVID-19

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Глава Коми в официальном обращении 22 октября говорил, что Республика Коми ожидает поставку до 25 октября современных экспресс-тестов на выявление ковид, произведенных в России. «Они позволят увеличить охват тестирования и сократить сроки получения результатов», - отметил глава. В Минздраве с «КП-Коми» поделились подробностями, куда уйдут новые тесты.

Новые тесты будут распределены в медорганизации Коми, которые оказывают специализированную медпомощь пациентам COVID-19 и лицам с подозрением на коронавирус. Массово тестировать население с использованием этих тестов не будут, так как есть необходимость подтверждения результатов экспресс-тестирования лабораторными методами (ПЦР). Медиков, которые работают с коронавирусными больными или пациентам перед плановой госпитализацией в стационар, тестируют сразу методом полимеразно-цепной реакции.

- В целях соблюдения экономической целесообразности в дальнейшем Минздрав Коми будет придерживаться принципа централизации. Заявки от лечебно-профилактических учреждений будут аккумулироваться и ежемесячно, после формирования обобщенной заявки, направлять производителям. После обработки заявки Минздрав Коми по уже отработанной схеме будет организовывать доставку тест-систем на территорию республики, - сообщает источник.

Минздрав Коми заключил договор с Государственным научным центром прикладной микробиологии и биотехнологиидоговор о безвозмездной передаче более 7 тысяч тест-систем «ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»*. Кроме того, научный центр передал и 120 экспресс-тестов на антитела к COVID-19. И реагенты, и тесты уже поступили в Коми, сейчас ведется их распределение по медучреждениям. Также Минздрав заключил договор с Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, который передал Коми 718 тест-систем «COVID-2019 Amp»*

*Полное научное название реагентов достаточно сложно для восприятия среднестатистического читателя, это «набор реагентов для анализа сыворотки или плазмы крови человека на наличие специфических иммуноглобулинов класса G к нуклеокапсиду вируса SARS-Cov-2 методом иммуноферментного анализа». Набор реагентов «SARS-CoV-2 IgG» предназначен для качественного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа в пробах сыворотки или плазмы крови, взятых у лиц с клиническои симптоматикои респираторного заболевания с подозрением на инфекцию COVID-19, а также у лиц, не имеющих признаков ОРВИ, находящихся в очагах инфекции/в условиях распространения инфекции.

*Полное название - «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (COVID-2019 Amp (тест-система на 100 определений)»

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