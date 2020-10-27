Коронавирус в Коми 27 октября 2020: за сутки зафиксировано 206 новых пациентов с COVID-19

Кассир и покупатель в защитных масках в магазине Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 27 октября в России 16 550 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 206 новых случаев.

Сейчас в республике 12 482 лабораторно подтвержденных случев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 212 пациентов (целых десять новых случаев летального исхода за сутки). Выздоровели от вируса 9 333 человек (156 пациентов излечились за сутки).

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Также речь идет и о приостановке работы общепита и проведения массовых развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00 (подробности).