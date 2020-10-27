Не только в Коми: Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим

На фото - волонтер раздает многоразовые защитные маски горожанам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор объявил в России всеобщий масочный режим. Жители обязаны его соблюдать в общественном транспорте, в лифтах и местах массового скопления людей. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе речь идет и о приостановке работы общепита и проведения массовых развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00. Кроме всего прочего, главам субъектов РФ также рекомендовали усилить контроль за дезинфекцией общественных мест и следить за охватом населения тестированием: не менее 150 тестов на 100 тысяч населения.

Напомним, что с 15 мая в Коми масочный режим перестал быть рекомендацией — жители регионы обязаны носить средства защиты в местах массового скопления людей. В последнее время жители региона стали ответственнее, человек без маски в магазине или в автобусе — это уже редкость.

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Теперь в магазины и на прогулки - только в средствах защиты (подробности).