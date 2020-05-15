2020-05-15T11:16:57+03:00
Общество

Уже не рекомендация. В Коми ввели обязательный масочный режим в общественных местах

Теперь в магазины и на прогулки - только в средствах защиты
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - волонтер раздает многоразовые защитные маски горожанамНа фото - волонтер раздает многоразовые защитные маски горожанамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Начиная с 15 мая жителям республики разрешены занятия спортом на воздухе и прогулки при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Также в эту пятницу откроются бани без парных. Все остальные ограничительные меры, принятые ранее, продлеваются до 24 часов 21 мая, гласит указ врио главы Коми. Один из важных пунктов указа - введение обязательного масочного режима. Теперь без средств защиты никуда.

Гласит этот пункт следующим образом: «Вводится обязательное для всех граждан условие – носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в общественных местах (магазинах, аптеках) и общественном транспорте». Вспомним, что ранее масочный режим в Коми был лишь рекомендацией.

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Но для прогулок есть условия — только по двое и с соблюдением социальной дистанции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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