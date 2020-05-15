Теперь официально: публикуем указ врио главы, разрешающий жителям Коми гулять

Жители республики 14 мая с нетерпением ждали объявление о первом этапе снятия ограничений в республике, мечтали об открытии парикмахерских, салонов и других предприятий сферы услуг. Картину испортила вспышка COVID-19 в Усинске - она стала одной из причин отложить этап еще на неделю. Зато людям разрешили прогулки и пробежки на открытом воздухе (ура). Важная оговорка - с соблюдением дистанции и в средствах защиты. Публикуем указ врио главы Коми.

Начиная с 15 мая жителям республики разрешены занятия спортом на воздухе и прогулки при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Также в эту пятницу откроются бани без парных. Все остальные ограничительные меры, принятые ранее, продлеваются до 24 часов 21 мая.

Согласно изменениям, внесенным в Указ Главы Коми о режиме повышенной готовности, с 00:00 часов 15 мая:

- Разрешены уличные прогулки по двое с соблюдением социальной дистанции

- В таком же немногочисленном составе можно заниматься физкультурой и спортом на воздухе, соблюдая дистанцию не менее 5 метров. При этом посещение стадионов, детских площадок и других мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено, спортивные объекты закрыты.

- Режим самоизоляции сохранится для пожилых людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Выходить из дому рекомендовано лишь в случае необходимости – например, для похода в магазин или аптеку

- Вводится обязательное для всех граждан условие – носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в общественных местах (магазинах, аптеках) и общественном транспорте.

- Работодателям рекомендовано сохранить дистанционный режим работы сотрудников, если это не нарушает режим функционирования организации, или ввести, где возможно, посменную работу.

Указ врио главы Коми

Указ врио главы Коми

Напомним, Роспотребнадзором определён комплекс мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19. Всего предполагается три этапа снятия ограничительных мероприятий. Основным условием для I этапа является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. Это условие оценивается по трём показателям: коэффициенту распространения инфекции, наличию свободного коечного фонда и показателю тестирования на 100 тысяч населения.

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