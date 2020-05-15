В Усинске зафиксировали новую вспышку COVID-19: за сутки подтвердили 23 случая инфицирования

В Усинске зафиксировано 23 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования. Из них 4 человека - жители Усинска, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении. Остальные пациенты с COVID-19 - работники одного из предприятий города, инфицированные в вахтовом поселке. Часть из них уже находится в инфекционном отделении, а остальные пока остаются на месторождении. Состояние всех удовлетворительное и средней тяжести. Сегодня работников эвакуируют бортом санавиации в инфекционное отделение Усинской ЦРБ, сообщает главврач больницы.

- В инфекционное отделение поступило еще 2 пациента из вахтовых поселков с пневмониями. Их состояние средней тяжести, мазки взяты, лечение начато. Один из госпитализированных - подозрительной на COVID-19. К сожалению, в контакте с этим пациентом было 160 (!) работников предприятия, которые теперь тоже подвержены риску заболевания. Они тоже взяты под медицинское наблюдение, произведен забор мазков, - говорит главный врач усинской больницы Максим Чуркин.

15 мая 10 пациентов из инфекционного отделения эвакуируют в Коми республиканскую клиническую больницу для продолжения лечения. На освободившиеся койки инфекционного отделения будут госпитализированы работники, которых планируется вывозить из вахтового поселка. В больнице полностью готов к приему пациентов второй корпус инфекционного отделения. Это бывшее здание аптеки, в котором обустроены палаты, рабочие помещения, проведен кислород, сформированы и готовы к работе медицинские бригады. Этот корпус будет незамедлительно открыт в случае заполнения первого корпуса инфекционного отделения.

- Таким образом, усинская больница пока (в том числе с помощью республиканских медицинских организаций и Центра медицины катастроф) справляется с наплывом инфицированных COVID-19. Однако, если в вахтовых поселках будут возникать новые случаи заражения, то ситуация может измениться, - отмечает медик.

Большинство предприятий Усинска ответственно подошли к организации перевахтовок, поместили работников на обсервацию на 14 дней, проводят обследования на COVID-19. Но, к большому сожалению, в вахтовых поселках нет помещений, в которых можно было бы полностью изолировать работников, люди неизбежно контактируют друг с другом в коридорах, столовых, курилках. В результате один заболевший дает огромное количество контактных, для которых срок изоляции и наблюдения продлевается еще на 14 дней, а значительная часть из них тоже инфицируется, заболевает и инфицирует других.

- Десятки и сотни работников вынуждены находиться в обсерваторах, приходится проводить мероприятия по их размещению, организации питания, медицинскому наблюдению. Уважаемые руководители! Просим вас еще раз пересмотреть планы по организации перевахтовок. Завоз новых работников неизбежно приведет к разрастанию очагов инфекции COVID-19! - подытожил врач.

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Изучаем, где выявили новые случаи заражения. На момент публикации статьи данные по Усинску еще не опубликовали, так что в карте фигурируют старые цифры (подробности).