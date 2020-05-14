Коронавирус в Коми: карта заражения на 14 мая 2020 года

По ситуации на 14 мая в Коми уже 867 случаев инфицирования COVID-19, это 52 место по уровню заражения в стране. При этом уже 360 человек считаются излечившимися, но вирус унес жизни 16 человек. Смотрим, в каких районах республики коронавирус продолжает бушевать.

В Ижемском, Княжпогостском, Койгородском (один человек излечился, сейчас ноль заболевших), Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сысольском, Усть-Вымском, Удорском (сейчас там три человека болеют, все они находятся в Междуреченске), Усть-Куломском (по-прежнему 23 человека болеют, 9 выздоровело, с сайта района исчезла информация о случае смерти пациента с подтвержденным COVID-19), Усть-Цилемском районе, Печоре и Воркуте - без перемен.

Инфорграфика Алексея Понарядова

За прошедшие сутки в Ухте выявлено два новых случая заболевания COVID-19. При этом есть трое выздоровевших. Всего в Ухте зафиксировано 38 случаев заражения (13 выздоровело, 2 умерло (1 из них по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией).

Как сообщается на официальном сайте администрации Инты, в районе всего 43 заболевших (в инфекционном отделении лежат 8 человек, амбулаторно лечатся 9 человек, на лечение в Сыктывкар направлено 24 интинца, подтверждено 2 смерти).

Судя по официальной сводке Сыктывдинского района в муниципалитете на одного заболевшего стало больше по сравнению с 13 мая - всего 10 инфицированных и 14 излечившихся.

На момент публикации статьи данные по Усинску еще не опубликовали, так что в карте фигурируют старые цифры.

В зеленой зоне от коронавируса по-прежнему Троицко-Печорский района, там заболевших нет, а под наблюдением шесть человек.

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