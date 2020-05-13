Коронавирус в Коми: карта заражения на 13 мая 2020 года

По ситуации на 13 мая в Коми уже 859 случаев инфицирования COVID-19, это 50 место по уровню заражения в стране. При этом уже 330 человек считаются излечившимися, но вирус унес жизни 16 человек. Смотрим, в каких районах республики коронавирус продолжает бушевать.

В Ижемском, Княжпогостском (13 человек на лечении, 15 выздоровело, 1 умер: данные на 6 мая), Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сысольском, Сыктывдинском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Цилемском районах, Печоре и Воркуте - без изменений.

Инфографика Алексея Понарядова

Сводки коронавирусной ситуации в Инте похожи на сводки военных действий. На 13 мая в Инте на лечении в инфекционном отделении центральной больницы остаются 5 человек. Еще 10 человек проходят лечение амбулаторно. Сегодня 9 интинцев специальным авиарейсом отправлены на лечение в Сыктывкар, куда ранее уже были госпитализированы 15 жителей Инты. Кроме того, официально подтверждено 2 случая летального исхода. Таким образом, всего опасным вирусом заболел 41 человек. Коронавирусный бум проходит на фоне уголовного преследования мэра Инты.

В Усть-Куломском районе по-прежнему всего 29 инфицированных, но картинка немного изменилась. По сравнению со вчерашним днем увеличилось число выздоровевших (было 4, а стало 9). К сожалению, один человек скончался, у него подтверждено наличие COVID-19, но причина смерти - не вирус.

За прошедшие сутки в Ухте не выявлено новых случаев заболевания COVID-19. При этом есть один выздоровевший. Всего в Ухте зафиксировано 36 случаев заражения (10 выздоровело, 2 умерло (1 из них по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией).

В Усинске новый случай заражения у пациента с пневмонией. Итого по состоянию на 13 мая в городе - 21 заболевший.

Больше всех повезло Троицко-Печорскому району - там заболевших нет, а под наблюдением семь человек.

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