На мэра Инты завели уголовное дело

Мэр Инты Лариса Титовец подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По материалам прокуратуры и федеральной службы безопасности в отношении руководителя администрации городского округа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, в прошлом году руководитель администрации городского округа нарушила законодательство о закупках товаров для муниципальных нужд, завысила максимальную цену контакта и заключила его с заранее определенной фирмой. Речь идет о детской игровой площадке, которую должны были поставить в парке культуры и отдыха в рамках госпрограммы «Современная городская среда на территории Коми». Однако детскую площадку до сих пор в парке никто не видел.

- В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму не менее 2,4 млн рублей. По уголовному делу СК при оперативном сопровождении региональных ФСБ и МВД проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - сообщает источник.

Кстати, мэр Инты Лариса Титовец возглавила администрацию в 2015 году после задержания главы администрации Инты Павла Смирнова. Арестованный мэр сам подписал распоряжение о возложении обязанностей главы администрации на своего зама Ларису Титовец.

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В СУ СК России по Коми пообещали сообщить, что происходит в интинской мэрии, чуть позже (подробности).