2020-05-12T12:25:12+03:00
Общество

В администрации Инты проходят следственные мероприятия

В СУ СК России по Коми пообещали сообщить, что происходит в интинской мэрии, чуть позже
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - здание администрации ИнтыНа фото - здание администрации Инты
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В администрации Инты проходят следственные мероприятия, работают оперативники, сообщает источник БНК. Однако в мэрии информацию не прокомментировали, но и опровергать ее не стали («К сожалению, не можем комментировать»). В СУ СК России по Коми «КП» пообещали опубликовать подробности, что происходит в администрации Инты, но надо немного подождать. Следим за ситуацией.

Кстати, мэр Инты Лариса Титовец, в кабинете которой тоже работают следователи, возглавила администрацию в 2015 году после задержания главы администрации Инты Павла Смирнова. Арестованный мэр сам подписал распоряжение о возложении обязанностей главы администрации на своего зама Ларису Титовец.

Отметим также, что Инта долго держалась в зеленой зоне от коронавируса. Однако буквально за одну неделю город стал одним из лидеров по COVID-19. По ситуации на 11 мая в городе зарегистрирован 31 случай заболевания и 2 случая летального исхода от коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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