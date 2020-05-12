В администрации Инты проходят следственные мероприятия, работают оперативники, сообщает источник БНК. Однако в мэрии информацию не прокомментировали, но и опровергать ее не стали («К сожалению, не можем комментировать»). В СУ СК России по Коми «КП» пообещали опубликовать подробности, что происходит в администрации Инты, но надо немного подождать. Следим за ситуацией.

Кстати, мэр Инты Лариса Титовец, в кабинете которой тоже работают следователи, возглавила администрацию в 2015 году после задержания главы администрации Инты Павла Смирнова. Арестованный мэр сам подписал распоряжение о возложении обязанностей главы администрации на своего зама Ларису Титовец.

Отметим также, что Инта долго держалась в зеленой зоне от коронавируса. Однако буквально за одну неделю город стал одним из лидеров по COVID-19. По ситуации на 11 мая в городе зарегистрирован 31 случай заболевания и 2 случая летального исхода от коронавирусной инфекции.

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