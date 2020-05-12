Коронавирус в Коми: карта заражения на 12 мая 2020 года

Сегодня в Коми зарегистрировано всего три новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республике заболело 847 человек, а выздоровело уже 287 пациентов. Изучаем, где выявили новые случаи заражения.

Инта уверенно держалась в зеленой зоне, но всего за неделю город стал одним из лидеров по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По состоянию на 12 мая в Инте зарегистрировано уже 42 случаев заболевания и две смерти от COVID-19. О первых четырех заболевших мэр Инты Лариса Титовец объявила 5 мая. Кстати, сегодня на градоначальницу завели уголовное дело. Причина, правда, не семимильное развитие инфекции, а махинации с госзакупками, как сообщают следователи.

Инфографика Алексея Понарядова

Еще один лидер по COVID-19 в Коми - Ухта: за прошедшие сутки в Ухте выявили 2 новых случаев заболевания. Всего в Ухте зафиксировано 36 случаев заражения. Кстати, 9 человек из этого числа уже выздоровело, но два умерло (один не от коронавируса, а от инсульта).

По ситуации на 12 мая в Сыктывдинском районе всего 23 заболевших коронавирусом, но 12 человек из этого числа уже выздоровело. Предыдущие данные гласили, что в муниципалитете в 20 инфицированных.

В Усть-Куломском районе на одного заболевшего COVID-19 больше: было 28, а стало 29. Из них излечились всего четыре человека.

В Удорском районе было 4 заболевших, а теперь - 6 пациентов с COVID-19.

В Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сысольском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Цилемском районе, Печоре, Усинске - без перемен.

Троицко-Печорский район по-прежнему в зеленой зоне от коронавируса: заболевших нет, но под медицинским наблюдением находятся семь человек.

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