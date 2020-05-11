Коронавирус в Коми: карта заражения на 11 мая 2020 года

По ситуации на 11 мая в Коми зарегистрировали 844 случая заражения коронавирусной инфекцией. 252 пациента уже побороли опасный вирус, но COVID-19 унес жизни 15 человек. Изучаем, где выявили новые случаи заражения.

В Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сысольском, Сыктывдинском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Цилемском, Усть-Куломском районах - без изменений. Может быть, это связано с выходными днями - главы муниципалитетов просто не спешат делиться актуальными данными.

Инфорграфика Алексей Понарядова

В Ухте по-прежнему 34 случая заражения, но есть невеселые новости - скончался пациент психиатрической больницы с подтвержденным коронавирусом.

Инта, которая долгое время держалась в зеленой зоне, вышла в лидеры по заболеваемости, почти сравнялась с Ухтой. На 10 мая в Инте положительный результат исследования на COVID-19 подтвержден у 31 человека, включая 8 интинцев, которые отправлены на лечение в Сыктывкар. Кроме того, официально подтверждено два случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

В Усинске тоже без перемен - на 11 мая в городе насчитывается 20 подтвержденных в референс-центре случаев COVID-19. За последние сутки добавилось 6 человек с подозрением на инфицирование COVID-19 (по предварительным данным лаборатории Воркуты).

В зеленой зоне от коронавируса остался Троицко-Печорский район, но там не сообщали о текущей ситуации аж с 27 апреля.

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