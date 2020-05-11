2020-05-11T11:29:05+03:00
Общество

В Коми официально подтвердили еще один случай смерти от коронавируса

На сегодня в республике 844 человек заразились коронавирусом, из них 252 пациента излечились от COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правдыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусной ситуации в стране. Как сообщает официальный источник, в республике зафиксирован новый случай смерти от COVID-19.

В последний раз о новых случаях летальных исходов сообщалось 9 мая - тогда в республике зафиксировали 14 смертей от коронавируса. Судя по данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, в Коми по ситуации на 11 мая зарегистрировали уже 15 смертей от COVID-19.

Фото с сайта стопкоронавирус.рф

Фото с сайта стопкоронавирус.рф

Отметим также, что сегодня Президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к жителям страны. Предполагается, что он сообщит о возможном продлении режима нерабочих дней.

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Сейчас в республике 844 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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