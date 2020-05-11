2020-05-11T11:12:08+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 11 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 21 человек

Сейчас в республике 844 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Горожане все чаще стали нарушать режим самоизоляцииГорожане все чаще стали нарушать режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусной ситуации. По ситуации на 11 мая в России 11 656 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 21 случай.

Сейчас в республике 844 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них выздоровело - 252 человек, а скончались от инфекции - 15 пациентов.

стопкоронавирус.рф

стопкоронавирус.рф

Отметим также, что сегодня Президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к жителям страны. Предполагается, что он сообщит о возможном продлении режима нерабочих дней.

стопкоронавирус.рф

стопкоронавирус.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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