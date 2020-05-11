2020-05-11T15:29:29+03:00
Общество

В Ухте умер пациент психиатрической больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19

Город по-прежнему лидер по заболеваемости коронавирусом
Анастасия МАШКАЛЕВА
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По ситуации на 11 мая в городе зафиксировано 34 случая зараженияПо ситуации на 11 мая в городе зафиксировано 34 случая зараженияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ухте за прошедшие сутки никто не заболел коронавирусной инфекцией. Однако зафиксирован случай летального исхода - умер пациент психиатрической больницы.

Ухта по-прежнему лидер по заболеваемости COVID-19. По ситуации на 11 мая в городе зафиксировано 34 случая заражения. Девять человек из этого числа уже излечились от коронавируса, двое пациентов - скончались. При этом один человек с подтвержденным заболеванием умер от инсульта, а не от коронавируса (об этом случае мы писали еще в апреле).

Напомним, что на сайте стопкоронавирус.рф сообщается о 15 случаях смерти от коронавируса в Коми по ситуации на 11 мая.

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Сейчас в республике 844 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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