В Ухте умер пациент психиатрической больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19

В Ухте за прошедшие сутки никто не заболел коронавирусной инфекцией. Однако зафиксирован случай летального исхода - умер пациент психиатрической больницы.

Ухта по-прежнему лидер по заболеваемости COVID-19. По ситуации на 11 мая в городе зафиксировано 34 случая заражения. Девять человек из этого числа уже излечились от коронавируса, двое пациентов - скончались. При этом один человек с подтвержденным заболеванием умер от инсульта, а не от коронавируса (об этом случае мы писали еще в апреле).

Напомним, что на сайте стопкоронавирус.рф сообщается о 15 случаях смерти от коронавируса в Коми по ситуации на 11 мая.

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