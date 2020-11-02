Почти 17 часов боролись с пожаром в многоквартирном доме в Усинске

Фото: ГУ МЧС по Коми

Сообщение о возгорании в 2-этажном деревянном доме №21/1 по улице Лесная в Усинске поступило 1 ноября в 15:05. Уже через 5 минут пожарные были на месте. В 20:59 было ликвидировано открытое горение. Полная ликвидация пожара была объявлена сегодня, 2 ноября, в 08:50, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Фото: ГУ МЧС по Коми

Площадь пожара составила 700 квадратов. На его ликвидации работали силы и средства РСЧС в количестве 47 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 7 единиц техники. Здание восстановлению не подлежит.

Фото: ГУ МЧС по Коми

Причиной пожара, по предварительным данным, послужили недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС по Коми

Жильцы сгоревшего в Усинске двухэтажного деревянного дома отправлены в пункт временного размещения, который развёрнут на базе школы №1. Все 40 человек своевременно успели эвакуироваться. Также временное убежище понадобилось жильцам соседнего дома – велика была вероятность, что огонь перекинется на него.

Фото: ГУ МЧС по Коми

Всего с места пожара было эвакуировано 72 человека, среди них 15 детей. Из горящего дома (№21\1) эвакуировано 40 человек, из них трое – дети. Еще 32, из них 12 детей - из смежного дома (№21). Многие граждане предпочли пока разместиться не в школе, а у родных и близких.

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