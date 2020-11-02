В Усть-Цильме дети пошли в новый садик

Фото: Анна Поздеева

В районном центре открылся долгожданный новый детский сад, который может вместить 120 ребятишек. Об этом сообщает районная газета «Красная Печора».

Строительство объекта началось еще в 2014 году на бюджетные средства, и по графику должно было завершиться в 2016-ом. Но из-за недобросовестных подрядчиков работы несколько раз останавливались, сроки сдачи объекта переносились.

Средства на завершение проекта выделила компания «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми. В связи с тем, что здание долгое время простаивало, пришлось полностью заменить кровлю, электрические сети и двери, провести отделочные работы. Кроме того, с 2016 по 2020 годы изменился ряд требований безопасности, что также повлекло необходимость проведения дополнительных работ. В завершение новый подрядчик установил забор и благоустроил территорию.

Фото: Анна Поздеева

Название детскому саду еще не дали, пока он будет просто – «Детский сад №5».

Торжественного открытия в связи с пандемией устраивать не стали. Но во дворе малышей и их родителей встретили педагоги и ростовая кукла Маша.

В учреждении особое внимание будет уделено физическому воспитанию, речевому и эстетическому развитию детей.

В новом двухэтажном здании разместятся шесть групп, два зала – спортивный и музыкальный, пищеблок, медицинский кабинет, прачечная. Здесь оборудованы помещения для ясельных, младших, средних и старших групп.

В помещениях светло, уютно и главное – тепло. На территории детского сада установили игровые элементы на площадках для прогулок. В саду будут трудиться 35 работников, из них 14 педагогов, и на сегодняшний день – 62 ребенка. В декабре планируют открыть ясельную группу.

Открытия детского сада ждали и малыши, и работники учреждения, и родители. Молодая мама Наталья Агельдина поделилась впечатлениями: «В новый детский сад идет мой четырехлетний сын Саша, мы живем в этом районе по улице Луговой. Ждали место, наблюдали за стройкой. В нашем селе дети долго ожидали очереди, сад был просто необходим! Сейчас у многих родителей проблема с устройством детей решена».

Фото: Анна Поздеева

Событие прокомментировала депутат Государственного совета Республики Коми, заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская: «Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно уделяет большое внимание развитию сельских территорий. Очень важно, чтобы у жителей глубинки была возможность на месте получать качественное образование, медицинские услуги. Поэтому компания строит, ремонтирует и оснащает в селах врачебные амбулатории, школы, дома культуры, детские сады. Очередным ярким примером этой работы стал детский сад в Усть-Цильме. Компания подключилась, когда с реализацией проекта у местной администрации возникли сложности. И теперь у маленьких жителей Усть-Цильмы есть современный садик, в который, мы очень надеемся, ребята будут ходить с большим удовольствием».

Заведующий детского сада №5 Людмила Александровна Носова отметила: «Была проделана большая работа, строили долго, но все трудности пройдены, положительные заключения получены. Мы благодарны всем, кто помог нам открыть детский сад: нефтяникам, руководству администрации, строителям и всем неравнодушным людям. Мы очень рады такому настоящему праздничному событию!».