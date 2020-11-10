Запрет на массовые мероприятия в Коми продлен

Театры продолжают работать с соблюдением социальной дистанции для зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Запрет на проведение массовых мероприятий на территории Республики Коми продлён до 15 декабря 2020 года. Глава Республики Коми внёс соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Ранее это ограничение было установлено до 15 ноября.

Ограничения касаются культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также распространяется на работу досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов.

Кроме того, с 9 ноября 2020 года театрам, театральным и концертным организациям предписано обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метров) при нахождении зрителей в театре (зале), в зоне кассового обслуживания и других помещениях театра.

Данные решения приняты в соответствии с предложениями Управления Роспотребнадзора по Коми, сообщает пресс-служба главы республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми приостанавливают профилактические медосмотры детей и взрослых

Изменения в указе главы республики (подробности)