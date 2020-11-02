«Ночи искусств» опускаются над Сыктывкаром

Фото: Юрий Лисовский

1 ноября Национальный музей Республики Коми открыл программу мероприятий «Ночи искусств» с темой «Символика образов». Акция прошла на четырёх площадках музея: выставочные площадки «Рене Магритт. Вероломство образов», «Охотничьи тропы: промысловая охота в мировоззрении и повседневной жизни коми-зырян» и «Говорит Сыктывкар: хроника городской жизни 1960-80-х годов», а в отделе истории состоялся воркшоп «Большая рыба».

Основные мероприятия пройдут 3 ноября. Так Национальный музей Коми проведет тематические мероприятия в онлайн-формате в соцсети «ВКонтакте», где будут размещены видео-экскурсии и публикации по музейным выставкам.

Также Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева в 14:00 представит творческий показ театрального отделения 2 курса – «Метаморфозы Древней Греции». Онлайн-трансляцию можно будет увидеть в группе Литературно-театрального музея им. Н.М. Дьяконова. Зрителей ждет перевоплощение с помощью средств невербального языка, завораживающая игра актеров в масках.

В этот же день Юношеская библиотека Коми с 11 до 17:00 откроет двери виртуальной выставки «Наш вернисаж». В группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте» читатели библиотеки смогут познакомиться с творчеством начинающих сыктывкарских художников и профессионалов. Гости вернисажа могут оставить свои комментарии в ленте. Так организаторы узнают, какие работы наиболее понравились зрителям. Изюминкой вечера станет презентация клуба начинающих художников «СкетчАрт».

Онлайн-акция «Ночь искусств. Где же ты, моя темноглазая?» Центра культурных инициатив «Югор» будет посвящена «Культурному гиду по Вологде» - гостей ждут интервью с художниками и мастерами Вологды, публикации постов, видео, лекций о культуре и традициях Вологды. Бонусом станет онлайн-открытие сразу двух выставочных проектов: живописные работы Ольги Карпачевой «Спешу сохранить...» и выставка авторской керамики вологодских художниц Анны и Юлии Шабаевых. Мероприятия ожидаются в официальной группе Центра в сети интернет 3 ноября с 11:00 до 22:00.

Национальная детская библиотека им. С.Я.Маршака 3 ноября с 16:00 до 20:00 организует серию мероприятий, посвященных «Ночи искусств». В 16:00 гостей ждет мастер-класс по изготовлению театральной маски. В 18:00 Маршаковка покажет постановку библиотечного театра теней «Принцесса и людоед» Генриха Сапгира. Акция завершится музыкальными загадками с использованием коми народных инструментов «Зиль-зёль шыяс. Звуки Коми края». Все три мероприятия будут транслироваться в официальной группе библиотеки.

3 ноября в 16:00 искусство кино объединится с художественным искусством на странице Комикино в ВКонтакте. Именно в группе в указанное время появится доступ к прямому эфиру с представителем Национальной галереи Республики Коми – Антониной Онишко, которая расскажет о жизни и творчестве местного живописца, советского и российского художника Рема Ермолина. После чего к просмотру станет доступен недавно оцифрованный документальный фильм из фонда Комикино, посвященный творческому пути Ермолина на Печоре, под названием «Печорские этюды».

Национальный музыкально-драматический театр Коми 3 ноября в 19:00 проведет экскурсию, покажет тайную жизнь театра с интересной и захватывающей подачей. Экскурсия плавно перейдет в новый проект под названием «Квартирник» – вечер романсов в малом зале театра, в камерной. Надо сказать, что во всей республике это первый театральный вечер такого рода.

Центр народного творчества и повышения квалификации 3 ноября в 19:00 проведет онлайн-викторину на знание культуры и искусства республики – «Искусство тöдысь» («Знаток искусства») на официальной странице «ВКонтакте».

4 ноября с 10:00 до 20:00 в группе Национальной галереи Коми пройдут виртуальные выставки, интерактивы, мастер-классы и экскурсии по постоянным и временным проектам. Так, посетители виртуальной площадки познакомятся с прикладным искусством, его орнаментами, узорами и геометрическими росписями на экспозициях «Бог чудов найден» и «Бабушкина прялка». Кроме этого, будет представлено и классическое профессиональное искусство, запечатлевшее эпоху, события и настроения в проекте «Время kom.i».

Национальная библиотека Коми 4 ноября в 17:00 проведет Мастер-класс для начинающих художников и секретных агентов «Цветограмма» на онлайн-площадке Национальной галереи республики. Участники мероприятия смогут почувствовать себя художниками-абстракционистами, зашифровать на бумаге при помощи кисти и красок свое имя или любое слово в виде цветных геометрических фигур, таким образом, получив абстрактную картину. В 17:30 на виртуальных площадках Национальной библиотеки и Национальной галереи Коми будет представлена виртуальная книжная выставка «Ночь с абстракционистами». На ней гости смогут познакомиться с альбомами, книгами художников-абстракционистов, изданиями об их творчестве из фонда отдела литературы по искусству, а также взять их на дом для увлекательного чтения в «Ночь искусств».

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