Коронавирус в Коми: стабильный максимум

По данным на 4 ноября число новых заражений COVID-19 в стране составило 19 768. Фото: Нина Юшкова Фото: Нина Юшкова

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Коми на этой неделе обновляло максимум как заболевших, так и выздоровевших, но в общей сложности за последние семь дней в республике ситуация стабильная.

С 30 октября по 5 ноября федеральный оперативный штаб сообщил о 1651 заразившихся против 1466 в предыдущие семь дней.

Максимальный прирост количества заболевших за день фиксировался сегодня – 245 заразившихся. 4 ноября обрадовал тем, что выздоровело в этот день 253 человека, правда и заболели в этот день 239 человек.

Коэффициент распространения инфекции, по нашим подсчётам, за эту неделю остался стабильным: на 5 ноября составил 1,04, на 29 октября тоже был 1,04.

Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом можно будет тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение 8 дней, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

С 30 октября по 3 ноября число новых случаев коронавирусной инфекции в России держалось на отметке в 18 тысяч (от 18 140 до 18 665). По данным на 4 ноября число новых заражений COVID-19 в стране составило 19 768.

"Говорить о том, что начался этап стабилизации, можно будет, когда в течение 8 дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше 1", - сказал Горелов.

Он уточнил, что до этого периода еще могут фиксироваться незначительные колебания суточных показателей заболеваемости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если бы не врач, то мы бы не выжили»: в Сыктывкаре живёт семья, в которой все заразились коронавирусом Пятеро человек и немецкая овчарка по кличке Граф оказалась замурованы в стенах квартиры (подробности)