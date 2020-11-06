В Сыктывкаре ставят евроконтейнеры для сбора отходов

Фото: администрация Сыктывкара

Установка 58 современных баков для мусора в разных частях Сыктывкара началась 5 ноября. Их разместят на 13 контейнерных площадках, оборудованных навесами и боковыми стенками.

Это совместная работа мэрии города и Регионального оператора Севера: за счёт муниципалитета и управляющих компаний оборудуются площадки, регоператор закупает и устанавливает новые баки.

В прошлом году на шести новых муниципальных площадках было установлено 25 евробаков. В этом году по заказу муниципалитета оборудовано десять площадок, ещё три – по договорённости с управляющими компаниями.

5 ноября баки выставили по адресу ул.Первомайская, 85. На очереди – ул.Сорвачёва, 34; ул.Интернациональная, 32; ул.Ленина, 55; ул.Парковая, 34 и 36 (общая площадка); ул.Ручейная, 26; ул.Маркова, 55; ул.Морозова, 164 и 165 (две площадки); ул.Тентюковская, 136; ул.Морозова 150 и 170, Октябрьский проспект, 50.

Кроме этого, в текущем году мэрия совместно с регоператором и управляющими компаниями проводит инвентаризацию контейнерных площадок для последующего решения вопроса об их постепенном переоборудовании, замены изношенных и доустановки дополнительных баков, сообщает пресс-служба мэрии.

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