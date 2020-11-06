Борьба с «короной»: в октябре в Воркуте проверили 184 точки торговли

За октябрь мобильные группы сделали 13 рейдов по торговым точкам Воркуты.

В октябре мобильные группы провели 13 рейдов по магазинам и торговым центрам Воркуты, проверив соблюдение правил профилактики ковида в 184 объектах торговли. По всем зафиксированным фактам нарушений были составлены административные протоколы, которые затем будут направлены в суд, а также проведены разъяснительные беседы.

За прошедшие две недели в Воркуте в ходе внеплановых выездных рейдов было проверено четыре объекта розничной торговли – магазины «Аврора», «Барс», «Воркута Бытхим» и «Перекресток» в поселке Воргашор. В каждом из них выявлены нарушения сотрудниками правил ношения средств индивидуальной защиты. В отношении трех граждан и одного должностного лица составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, решение по которым будет принято городским судом, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

В Роспотребназдоре в очередной раз отметили, работодатель обязан обеспечить персонал магазинов дезсредствами, обладающими вирулицидным эффектом, средствами индивидуальной защиты дыхательных путей (маски, респираторы) и перчатками.

Кроме того, в помещениях должна регулярно проводиться дезинфекция поверхностей, которых посетители наиболее часто касаются руками, выполнена разметка социально безопасной дистанции для покупателей.

Напомним, в случае выявления нарушений соблюдения санитарно-эпидемиологических требований продавцы рискуют получить предупреждение (первоначально) или штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. В случае, когда санитарные нормы не могут быть соблюдены работниками по вине работодателя, индивидуальный предприниматель будет оштрафован на сумму 50-150 тысяч рублей или деятельность его предприятия могут остановить на срок до 90 дней, юридическое лицо - 200-500 тысяч рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

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