В Усинске открывают дополнительные койки – в аптеке и поликлинике

В городе надеются, что дополнительные койки не понадобятся, но ситуация тяжелая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усинске открывают дополнительные койки для больных ковидом, но надеются, что они не понадобятся. Об этом написал главврач Усинской ЦРБ Максим Чуркин в соцсети «ВКонтакте".

«Мы продолжаем заблаговременно усиливать нашу службу на случай роста заболеваемости. Так, открыли для работы инфекционное отделение в здании аптеки, где имеется больше точек кислорода для наших пациентов. В инфекционном отделении, расположенном в здании поликлиники, на днях размещаем дополнительно 50 коек. Очень надеемся, что эти койки нам не понадобятся, но должны быть готовы к различным вариантам событий», - пишет Максим Чуркин.

По его словам, как и указывали раньше, в Усинске большую часть заболевших составляют местные жители, а не работники вахтовых поселков. Наибольшему риску тяжелого течения заболевания подвержены люди с хроническими заболеваниями. По нашим наблюдениям ниболее опасны ожирение, сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

За последние сутки в инфекционном отделении умерла женщина от пневмонии, у которой также была тяжёлая сопутствующая эндокринная и сердечно-сосудистая патология. Окончательный диагноз будет установлен по результатам патологоанатомического исследования и лабораторных исследований.

Главврач Усинской ЦРБ сообщает, что в город по линии Министерства здравоохранения Республики Коми поступили 5 кислородных концентраторов, которые генерируют кислород из атмосферного воздуха. Это позволит обеспечить кислородом большее количество пациентов. Кислородные концентраторы уже запущены в работу.

Служба лекарственного обеспечения работает непрерывно с тем, чтобы не допустить сбоев в обеспечении пациентов лекарствами, а медработников средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

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