Жители Ижемского района дружно соблюдают масочный режим

Фото: администрация Ижемского района

В Ижемском районе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Во всех поселениях Ижемского района созданы мобильные группы, осуществляющие на объектах торговли, общественных местах и транспорте проверку по соблюдению масочного режима и рекомендаций Роспотребнадзора. В составе групп сотрудники полиции, МЧС, представители администраций района и поселений.

В конце недели рейдовые мероприятия состоялись в райцентре. Мобильная группа посетила с проверкой магазины села Ижма, убедилась в наличии средств индивидуальной защиты у пассажиров рейсового автобуса.

Фото: администрация Ижемского района

Важно отметить, в объектах торговли и работниками, и покупателями масочный режим соблюдается. В ходе рейда выявлен один случай нахождения на рабочем месте сотрудника магазина без маски. По данному факту будет составлен протокол для дальнейшего принятия решения о привлечении к административной ответственности.

Во всех магазинах для клиентов предоставлены дезинфицирующие средства для обработки рук, практически везде в продаже имеются маски и перчатки. Регулярно проводится проветривание помещений и санобработка всех поверхностей.

Фото: администрация Ижемского района

Как выяснилось, ответственно относятся к своему здоровью и пассажиры общественного транспорта, в салоне рейсового автобуса все как один находились в медицинских масках, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.

Фото: администрация Ижемского района

Напомним, с 28 октября в России введен всеобщий масочный режим. Абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах. Штрафные санкции за нарушение масочного режима в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ довольно серьезные - от 1 до 30 тысяч рублей.

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