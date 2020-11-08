На подозреваемых в избиении 18-летнего воркутинца завели уголовное дело

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми принято к производству уголовное дело по факту избиения 18-летнего жителя г.Воркуты, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.«2» ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц).

По данным следствия, 7 ноября текущего года в квартире дома по улице Шахтерская Набережная 21-летний местный житель, действуя в группе лиц с 16-летним и 15-летним соучастниками, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избили 18-летнего знакомого, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести.

По имеющимся данным, 21-летний и 16-летний ранее судимы,15-летний состоит на учете органов профилактики. В настоящее время подозреваемые задержаны, в отношении них следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

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