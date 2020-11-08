"Рома, хватит! Ты его убьёшь!": стало известно состояние зверски избитого на "вписке" 18-летнего парня из Воркуты

Фото: vk.com

Накануне, 7 ноября, в Воркуте произошло жестокое избиение 18-летнего Михаила Л. в городской квартире. Парень стал жертвой нападения на так называемой «вписке». Шокирующее видео широко разошлось в соцсетях.

Вчера в соцсетях появился шокирующий видеоролик, на котором видно, как группа молодых парней зверски избивает руками и ногами человека, который едва начав закрываться руками, перестаёт оказывать сопротивление. За кадром слышны истеричные женские голоса: "Рома, хватит! Ты его убьёшь!" Однако Романа с друзьями не остановить, парень продолжает с остервенением избивать уже потерявшего сознание Михаила.

По предварительной версии, конфликт случился из-за девушки. Трое молодых людей зверски избили своего знакомого: наносили удары потерпевшему руками и ногами, преимущественно по голове.

Сейчас Михаил находится в больнице с двойным переломом челюсти. Врачи диагностировали у воркутинца множественные кровоподтёки и ушибы мягких тканей. Известно, что у молодого человека есть семья: маленький ребёнок и возлюбленная.

"По данному факту сотрудники полиции начали проверку, все личности, попавшие на видеоролик, установлены. Проводятся оперативно-следственные действия", - сообщили в МВД по Коми. Авторами видео выступили две девушки, которые были в этот момент на тусовке. Михаила били 21-летний Игорь К., Дмитрий Ц. и 21-летний Роман Н. На ролике видно, как последний с особой жестокостью добивает Михаила.

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