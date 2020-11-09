Глава Коми предсказал еще два пика по коронавирусу в республике

Фото: пресс-служба главы Коми

В воскресном видеообращении к жителям Коми глава республики В.Уйба дал прогноз по уровню заболеваемости коронавирусом в регионе.

Уже неделю в Коми ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. И регион в этом не уникален: рекордные цифры фигурируют и в данных по России. По мнению Владимира Уйбы, причина в том, что осенью люди стали жить более активной жизнью.

"Если мы вспомним, апрель, май, июнь - была максимальная разобщенность, мы не общались на работе, в школах, в театрах, кино, мы не ходили в гипермаркеты, практически не передвигались на общественном транспорте. Если сегодня мы вдруг окажемся в вынужденной изоляции, то буквально через неделю цифры уйдут на те же 30-40 человек ежедневно. Но мы не имеем на это права, потому что это приведет к экономическому краху", - заявил Владимир Уйба.

При этом глава республики подчеркнул, что соблюдать правила профилактики, в частности масочный режим, должны все. И это позволит выйти на плато к Новому году.

"Я думаю, еще два цикла у нас будет подъем, два раза по 14 дней, и к середине декабря мы должны выйти на плато, чтобы встретить Новый год не с такими цифрами и пойти на снижение", - считает Владимир Уйба.

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