На пике пандемии в Коми хватает аппаратов ИВЛ и медикаментов

В регионе сейчас 148 коек оснащены аппаратами ИВЛ, при этом по расчетам их необходимо 144. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми с запасом хватает аппаратов ИВЛ и медикаментов даже с учетом рекордного роста уровня заболеваемости коронавирусом, заявил глава республики во время воскресного обращения к жителям.

По его словам, в регионе сейчас 148 коек оснащены аппаратами ИВЛ, при этом по расчетам их необходимо 144. Из них на данный момент задействовано 32.

Владимир Уйба: «Это хороший запас, но мы стараемся делать все, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких».

По мнению главы Коми, осенью ситуация усложнилась за счет микст-инфекции. Несмотря на отсутствие эпидемии гриппа, коронавирус усиливают ОРВИ и аденовирусы. Но в республике подготовились к сезонному росту заболеваемости.

Владимир Уйба: «Мы создали в регионе неснижаемый запас медикаментов на три месяца. Республика закупила средства индивидуальной защиты для медработников и лекарства, в том числе фавипиравир, которым лечат зараженных COVID-19 на амбулаторном звене. Также в Коми достаточное количество антибиотиков и других лекарств».

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