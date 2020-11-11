«Девушка-осень» из Коми создаёт одежду из листьев рябины, малины и дуба

Фото: «Открытые НКО»

Лида Костарева из поселка Подтыбок Республики Коми возрождает старинные техники натурального окрашивания текстильных материалов. Шёлковые топы и льняные сумки «расцветают» с помощью листьев рябины, малины и дуба.

Что для одних просто травинка и просто листочек, для Лиды Костаревой — целый мир красоты. Правда, в отличие от других ценителей прекрасного, девушка умеет не только многозначительно над всем этим вздыхать «ах, как красиво», она научилась передавать свое ощущение природы тканям.

То, чем занимается Лида, сейчас называют техника экопринт. Так делали давным-давно женщины в Республике Коми, и называлось это… просто придать ткани цвета и стать самой красивой в деревне. Искусственных красителей в порошках ведь раньше не было, поэтому девушки использовали натуральные органические красители, все, что есть под боком – листья малины, ивы, замачивали ткани в растворе железного купороса.

Шелковые топы и льняные сумки «расцветают» с помощью обычных листьев. Фото: «Открытые НКО»

Лида родилась и выросла в селе Подтыбок Корткеросского района и с детства научилась замечать, насколько разные и красивые листья у деревьев, и эта внимательность прошла с ней через кружок рукоделия, куда она попала еще во втором классе, затем через занятия у известного в регионе мастера Анны Сурниной. Набравшись опыта в декоративно прикладном творчестве, Лидия стала изучать техники природного окрашивания. Так родилась идея создавать одежду и текстильные вещи для дома, украшенные листьями.

То, чем занимается Лида, сейчас называют техника экопринт. Фото: «Открытые НКО»

Лидия создает действительно необычные вещи, которые смотрятся очень современно, учитывая тенденции к экологичности в моде. Дли рисунков использует листья смородины, дуба, клена, и других деревьев, для оттенка ткани — кору деревьев и отвары из трав. Например, чтобы получить темно оливковый цвет, шелуху лука отваривают в железном котле, а зеленый получается при «варке» крапивы и листьев березы. На выходе получаются всегда разные, но одинаково волшебные своей оригинальностью вещи. Друзья ласково называют Лиду «девушка-осень» — ведь ей удается в каждой своей работе создать особенное осеннее настроение. А она сама себя величает по-старинному – «кустарём-красильщиком».

Лидия создает действительно необычные вещи. Фото: «Открытые НКО»

«Как же тяжело определять судьбу окрашенных отрезов: на сумку пустить или на мешочек, а может вообще на подушку. Чаще всего ткань сама подсказывает, чем она хочет стать»,- признается мастер.

Книга Лидии о технике натурального окрашивания тканей станет еще одним важным пособием для мастеров региона, для творческих кружков, где занимаются с детьми. Это будет уже вторая книга мастера – первую выпустили тоже при поддержке Ремесленной Палаты. А еще Лида проводит мастер-классы в музеях по искусству окрашивания, рассказал портал «Открытые НКО».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это должна быть морская раковина с жемчужиной внутри»: ветеран УИС по Коми делает поделки из древесной кости

Николай Панюков на пенсии нашёл необычное увлечение (подробности)