Ни соцдистанции, ни «утреннего фильтра»! Магазины и общепиты Сыктывкара не соблюдают правила безопасности во время коронавируса

Фото: Администрации МО ГО Сыктывкар

Магазины и общепит столицы Коми продолжают игнорировать санитарные нормы, введенные из-за коронавируса. Администрация Сыктывкара проверила, как соблюдается масочный режим в заведениях, и была неприятно удивлена.

Например, в магазине «Дар здоровья», расположенном в ТЦ «Радуга», не предприняты меры по соблюдению покупателями социальной дистанции 1,5 - 2 метра. А в магазине «Танцы» сотрудники не проходят утренний «входной фильтр». По словам самих работников, измерение температуры тела проводится ими в домашних условиях самостоятельно, однако на рабочем месте утренней проверки температуры нет.

Те же проблемы выявили и в двух предприятий общепита «Шаурма Milanа». Кроме того, в одном из помещений не установлены сигнальные ленты для соблюдения социальной дистанции покупателями.

В магазине «Фруктовый рай» торгового центра «Калевала» также не предприняты меры по соблюдению социальной дистанции в 1,5 – 2 метра.

Нарушителей ждет серьёзное наказание: многотысячный штраф.

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