"Масочные" рейды в Коми станут повсеместными

Осенью ковид стал проблемой не только крупных городов республики, но и районов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом приняли решение усилить контроль за соблюдением масочного режима на всей территории Коми, сообщил Владимир Уйба в обращении 22 октября.

"По данным управления Роспотребнадзора по Коми, основные места заражения жителей – это торговые центры, общественный транспорт и сфера сервиса.Поэтому мы приняли решение об усилении рейдовых мероприятий по соблюдению масочного режима", - заявил глава РК.

Напомним, что осенью ковид стал проблемой не только крупных городов республики, но и районов. В частности, глава республики озвучил, что вчера в трройку лидеров по росту заболеваемости вошел Ижемский район. Здесь выявлено 22 случая. На первом месте Сыктывкар (53), на втором - Ухта (44).

В Усть-Куломском районе на 22 октября под наблюдением остается 82 человека. Напомним, здесь в селе Мыёлдино введен карантин в связи со вспышкой COVID-19.

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