Точки роста COVID-19 в Коми на 21 октября

За сутки прирост больных ковидом составил 210 человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 21 октября в Республике Коми был зарегистрирован рекордный прирост больных коронавирусом. За сутки он составил 210 человек.

Лидируют по приросту Сыктывкар (81), Ухта (56), Воркута (47).

Продолжается рост заболеваемости в ранее благополучном Усть-Куломском районе. На 21 октября здесь зарегистрировано 35 подтвержденных случаев заболевания, под наблюдением остается 74 человека.

Напомним, здесь в селе Мыелдино, зарегистрировали вспышку COVID–19 - выявили около 50 человек с признаками коронавируса. С 18 октября в селе введен карантин. Лица, у которых был выявлен COVID-19, вернулись из Турции, Кировской области, Сыктывкара.

Очагом распространения инфекции могло стать участие людей в недавних похоронах. И, как видим, несмотря на введенные ограничения, ковид продолжает распространяться по территории района.

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