«Жалобы в блогах и соцсетях не помогут»: медик скорой — о том, как вторая волна коронавируса накрыла Сыктывкар

Медикам скорой сейчас тяжело. Но шквал критики в адрес рядовых сотрудников и не думает утихать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Коми давно не радует — почти месяц с каждым днем растет количество пациентов с подтвержденным COVID-19. 21 октября в республике новый антирекорд — 210 заболевших. Пациенты в Коми не могут дождаться медицинской помощи, об чем сообщают в соцсетях. Скорая помощь сейчас действительно переживает пиковую нагрузку — диспетчеры принимают в разы больше обращений, чем в обычные времена. Мы анонимно поговорили с врачом скорой о том, как медики переживают атаку недовольства пациентов, которые ждут помощь зачастую по 12 часов.

«Скорую ждем уже 14 часов»

«Племянница в тяжелом состоянии, двухсторонняя пневмония, направление в больницу на руках, скорую ждем уже 14 часов, один ответ: ждите ваша очередь не подошла. А когда она подойдет?» «Что с Ухтой? Скорая не приезжает по 3-5 часов! Больные с температурой стоят от 4 до 10 часов в очереди к врачу и на компьютерную томографию». Такие комментарии в соцсетях задают тон настроению уже две-три недели. Испуганные болезнью люди выплескивают страх в виртуальное пространство, но ситуацию к лучшему они не меняют.

«Медиков скорой на заводе не сделаешь»

По ту сторону баррикад — врачи скорой помощи, которые работают в авральном режиме уже не первую неделю. Медик бригады сыктывкарской скорой анонимно рассказал «КП-Коми» о том, как республика переживает пандемию: в октябре все много хуже, чем в самые тревожные месяцы начала пандемии.

- Медиков скорой на заводе не сделаешь, это не автомобиль. А автомобилями, необходимым оборудованием и лекарствами государство обеспечивает. Но живая сила неожиданно ниоткуда не придет, посты блогеров в этом не помогут. Все экстренные вызовы обеспечиваются медпомощью вовремя, мы соблюдаем стандарт, который был принят еще до буйства коронавируса. Неотложной помощи (там где не требуется экстренной помощи) пациенты вынуждены подождать. Такая нагрузка бывала и во время больших эпидемий гриппа. Но никто без помощи не останется, все вызова, записанные диспетчерами, будут обслужены, - говорит врач.

«Надо подчиниться ситуации»

Многочисленные жалобы в блогах и соцсетях в этом случае не помогут, они будут только озлоблять население, медиков, руководство, считает врач скорой. По его словам, вопросы с увеличением скорости обслуживания решаются на всех уровнях, ведутся дискуссии, выдвигаются гипотезы.

- Было обсуждение, чтобы в бригаде был один медик, что позволило бы увеличить количество вызовов. Однако это бы и стало нарушением федерального закона — один медик не должен ездить в бригаде: есть масса экстренных случаев, когда одних рук мало. Теме высоких нагрузок, которые легли на плечи медиков, посвящены совещания, которые проходят при Минздраве и Центре медицины катастроф. Все что возможно, делается. Никто не высиживает и не игнорирует вызовы. Единственная проблема — количество медработников, которые могут обсудить определенное количество вызовов, - отметил врач.

Когда спад пандемии?

В заключение мы спросили, когда, по мнению медика, ожидать спада заболеваемости. Рост количества случаев заражения действительно вводит в уныние.

- Судя по мнению большинства эпидемиологов и знающих людей (не блогеров), мы должны выйти на плато в начале ноября. Затем вирус немного затихнет. Но, скорее всего, он не отступит, мы будем жить с нами постоянно. Каждый приход новой волны коронавируса будет все тяжелее, надежда — вакцина, прививки. Я сторонник вакцинации, я буду ее ждать и привьюсь одним из первых, - подытожил врач.

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