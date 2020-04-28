После нашего визита все заливают хлоркой: сыктывкарский врач о том, как изменилась работа скорой помощи в режиме самоизоляции

Сегодня, 28 апреля - День работников скорой помощи. Скоростники, как и все медики, - на передовой борьбы с коронавирусом, в зоне риска: каждый день ездят на сотни вызовов, соприкасаются с инфицированными и рискуют заразиться. В этот день отпраздновать профессиональный праздник не получится - собираться большими группами запрещено.

Почему люди стали бояться вызывать скорую помощь, как умудряются ломать руки в пределах квартиры и в каких случаях врачи должны облачаться в полную коронавирусную амуницию, «КП-Коми» рассказал замечательный врач сыктывкарской скорой помощи Лев Волков.

Панические атаки и пьяные вызовы

Конечно, структура вызовов за последний месяц весомо изменилась. Вызовов, касающихся обычных вирусных инфекций, стало заметно меньше по сравнению с осенью или зимой. Однако даже сейчас, когда все сидят дома, люди умудряются заражаться кашлем. Стали гораздо меньше травмироваться на улице, но теперь люди стали ломать ноги и руки в пределах квартиры. Один из недавних вызовов - мужчина пьяный шастал по дому, нарвался на острый угол и довольно прилично порвал себе руку.

«Пьяные» вызова сохраняются - человека ни война, ни эпидемия не остановит, если он привык потреблять алкоголь в неуемных количествах. Из недавнего: приехал на вызов по поводу заболевшей спины - сидит мужчина и его друг и пьют... спиртосодержащий антисептик! Изнутри, значит, дезинфицируются. Нет бы, чтобы им руки мазать, как положено.

Врач выездной неотложной помощи собирается на вызов во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас люди, вызывая скоростников, ответственно говорят о коронавирусных подозрениях. Например, что контактировали с пациентами с COVID-19. Перечисляют симптомы, которые говорят о подозрении на заболевание: внезапная сильная одышка на фоне перенесенного кашля, но при этом пациент ранее не был известен как хронический астматик. В таких случаях мы облачаемся в защитные костюмы и едем на вызов во всеоружии.

Но есть и «паникующие» вызовы. Сегодня ночью поступил звонок от женщины с истерикой - она уже две недели кашляет, принимает отхаркивающие лекарства, но кашель не проходит. Горожанка думает, что у нее коронавирус, отчаянно боится смерти. Такие вызовы по поводу острой реакции на стресс и панические атаки - в последнее время не редкость.

После скоростников все обрабатывают с хлоркой

Меньше стало так называемых «пустых» вызовов. Сами медики, приезжая на такие вызовы, говорят: ну вот зря вы нас вызвали, мы ездим по инфекционным больным, мы - источник заразы, после нас обработайте все хлоркой.

Конечно, пугаем немного население, которые вызывают скоростников по ерундовым причинам (руку поцарапал, глаз зачесался). И это немного сократило количество вызовов, нагрузка стала немного поменьше. Однако теперь медики стали больше времени проводить на вызовах, потому что вынуждены тщательно изучать каждого пациента - нет ли у него проявлений коронавируса? Кроме того, довольно часто приходится на вызов одеваться в полную амуницию, в которой работать тяжелее и жарче.

Более усталые мы уходим с вызовов или менее усталые? Трудно судить только по мне одному: мне, например, тяжелее, чем раньше, не стало.

Вызовов стало меньше, но нагрузка не уменьшиласьФото: Алексей БУЛАТОВ

Люди перестали бояться коронавируса

Пока в Коми продление режима самоизоляции не объявили, но мы все ждем. Да, наблюдаем некую стабильность числа заражений. Однако о снижении количества пациентов говорить рано, возможность заразиться до сих пор существует. Но народ уже считает, что исполнил долг по самоизоляции. Например, в предыдущие сутки на вызовах замечал, что с 20:00 до полуночи людей на улицах Сыктывкара МНОГО. Я их в шутку называю волонтерами, мол, они все вынуждены ходить по улицам за продуктами пенсионерам. На самом деле, конечно же, это никакие не волонтеры - люди просто гуляют по улице для того, чтобы гулять. Люди уже не боятся полиции, да и сами стражи правопорядка относятся к ним лояльно - не останавливают, не спрашивают, как в Москве: почему гуляете?

Может быть, это потому, что эпидемия протекает без большого количества смертей, как в западных странах. Там народ боится, потому что у каждого перед глазами личный пример гибели от вируса. А у нас народ слегка побоялся, побоялся, перестал бояться и вышел на улицу.

Все больше людей считают, что коронавирус - легкий грипп или выдумка властей, поэтому не стремятся соблюдать карантинный режим. Факт в том, что примерно двадцать пациентов с тяжелыми пневмониями, похожих на пневмонию от коронавируса, ежедневно кладут в КРБ. Это все-таки большая цифра. Для сравнения - ранее двадцать случаев происходило за всю эпидемию гриппа. Конечно, не все их этих случаев являются коронавирусными. Но тем не менее...

Каждый день у диагностического центра - вереница скорых. В Учреждении принимают людей с подозрением на коронавирус. Фото Екатерины Савенко

Потом будем праздновать

Раньше на День скорой помощи мы собирались с медиками большими группами и весело праздновали. В этом году праздника под названием День работника скорой помощи не получится. Поздравление-плакат на станции повесили, теплые слова написали, от руководителя поздравление получили. На этом все. Надеемся, что хорошо отпразднуем День медика в июне, когда будут изоляционные послабления.

Людей с масками на улицах все меньшеФото: Артем КИЛЬКИН

«КП-Коми» поздравляет всех медиков, фельдшеров, водителей скорой помощи с профессиональным праздником. Здоровья вам, здоровья и снова здоровья!

Дорогие читатели, давайте посидим дома, чтобы у врачей было меньше работы!

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«Надо было бы, конечно, раньше нас проверять», - говорят врачи (подробности).