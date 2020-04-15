В Сыктывкаре медиков скорой помощи массово проверят на коронавирус

Сотрудников скорой в Сыктывкаре будут массово тестировать на новую коронавирусную инфекцию, рассказали медики «КП-Коми».

- Нам сказали, что на этой неделе будет проведено обследование. Надо было бы, конечно, раньше нас проверять, - поделился врач скорой помощи.

В Центре медицины катастроф, в ведомстве которой находится скорая помощь, в ответе на запрос пояснили - медицинские работники, имеющие риски инфицирования коронавирусом на рабочих местах, будут проходить тесты один раз в неделю. У медиков с признаками симптомов, не исключающих коронавирус, анализы будут брать незамедлительно.

В учреждении пояснили, что работа ведется согласно методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)»

Напомним, на 15 апреля Коми по-прежнему на четвертом месте по заболеванию коронавирусом. В республике на сегодня уже 97 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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