Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 15 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился снова у 97 человек

Свежие данные по нововыявленным случаям заболевания коронавирусом опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки в России зафиксировали 3 388 новых случаев COVID-19, а в Республике Коми - 97 случаев.

Фото с сайта стопкоронавирус.рф

Республика Коми по-прежнему занимает четвертое место по заболеваемости в стране. Впереди только Москва (14 776), Московская область (2 587) и Санкт-Петербург (929).

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что вчера в своем видеообращении Владимир Уйба рассказал, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» получила право выдавать окончательные результаты без подтверждения их в референс-лаборатории «Вектор». Это позволило оперативно получать общую картину по коронавирусу. «То есть мы не будем больше ждать 3-4 дня, а будем сразу давать суточную цифру по заболевшим», - говорил врио.

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