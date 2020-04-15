Сразу два случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Печорском районе

К печальному списку районов в Коми, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, присоединилась Печора. Там 14 апреля сообщили сразу о двух пациентах с COVID-19.

- По состоянию на 21:00 14 апреля подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией в муниципальном районе. Не игнорируйте меры предосторожности, побудьте дома. Берегите себя и своих близких, - написала на своей странице руководитель района Наталья Паньшина.

Правда, чиновница не уточнила, где зафиксированы случаи заболевания, в каком состоянии пациенты с COVID-19, какая работа ведется по недопущению распространения инфекции. В отличие от Печоры пресс-служба администрации Воркуты, где накануне тоже обнародовали данные о первом пациенте с COVID-19, подробно рассказала об этом случае ( о пациенте, проведенных тестах, действиях медиков, контактных лицах).

Напомним, что по ситуации на 14 апреля в Коми зафиксировали 305 случаев заболевания коронавирусом. Это четвертое место по стране. Буквально через час на сайте стопкоронавирус.рф появится свежая информация по новым заболевшим. Осталось скрестить пальцы, чтобы Коми в этом списке заняла не лидирующие позиции.

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