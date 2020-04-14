2020-04-14T10:49:00+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 14 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 97 человек

Республика Коми снова на четвертом месте по заболеваемости
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: так выглядит вирусологическая лабораторияФото: так выглядит вирусологическая лабораторияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте стопкоронавирус. рф опубликовали свежие данные по заболеваемости коронавирусом в стране. По ситуации на 14 апреля в России лабораторно подтверждено 2 774 случаев, 97 из них зафиксировано в Республике Коми. Таким образом, в регионе уже 305 подтвержденных COVID-19.

Вчера, 13 апреля, жители Коми выдохнули, когда наша республика покинула пятерку регионов-лидеров по заболеваемости. Все-таки три дня подряд не выявляли новых случаев COVID-19 в Коми, ожидая подтверждения результатов в федеральных референс-центрах. 14 апреля республика снова заняла привычное четвертое место по уровню заболеваемости коронавирусом в стране.

Отметим, что вчера врио главы Коми Владимир Уйба просил не пугаться и не паниковать, получив свежие сводки по коронавирусу в ближайшее время. Все-таки в Коми (по ситуации на 13 апреля) 406 человек с подозрением на COVID-19. Это означает, что у этих пациентов первичные тесты на коронавирус дали положительный результат, но они (еще раз повторим) требуют лабораторного подтверждения в федеральных лабораториях.

Фото с сайта стопкоронавирус.рф

Фото с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

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Это вполне объяснимое развитие коронавирусных событий (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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