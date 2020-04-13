2020-04-13T17:37:34+03:00
Общество

Врио главы Коми рассказал, что в ближайшие дни ожидается скачок подтвержденных диагнозов COVID-19

Владимир Уйба призывает не паниковать - это вполне объяснимое развитие коронавирусных событий
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Владимир Уйба поделился последними новостями с коронавирусного фронтаВладимир Уйба поделился последними новостями с коронавирусного фронта
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13 апреля в Коми не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уже три дня подряд количество инфицированных COVID-19 застыло на отметке в 208 человек. Врио главы Коми Владимир Уйба в своем ежедневном видеообращении попросил не пугаться, если в ближайшие дни (может даже уже завтра) в республике станет на 100 нововыявленных случаев больше.

Врио отметил, что в Коми выросло количество первично выявленных случаев. На сегодня уже 406 человек имеют положительный результат на первые тесты.

- В ближайшие дни мы ожидаем от «Вектора» (Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - ред.) сразу пакет подтвержденных случаев. Он может составить около 100 случаев. Не пугайтесь, если мы с вами завтра услышим эту цифру. Это вполне объяснимо, - отметил Владимир Уйба.

Из последних медицинских новостей - в Коми начнут проверять на коронавирус методом прямого теста. Людей начнут тестировать, например, в поликлиниках и во время вызовов скорой. Это поможет выявить больше людей с COVID-19, а значит вовремя провести медикаментозное и профилактическое лечение и не допустить тяжелые случаи.

Видеообращение Владимира Уйбы 13 апреля 2020 года.

Аппараты ИВЛ скоро начнут поступать в Коми. Однако, если следовать худшему сценарию заболеваемости коронавирусом в республике, то 70 аппаратов региону не хватит. Необходимо еще 100 штук. В ближайшее время врио обсудит эту проблему с крупным бизнесом, чтобы привлечь дополнительное финансирование.

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Новых случаев заболевания не зарегистрировано (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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