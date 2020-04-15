2020-04-15T09:15:14+03:00
Общество

В Воркуте раскрыли данные о первом пациенте с коронавирусом

Медики сегодня возьмут дополнительные пробы у мужчины с COVID-19 - надо выяснить выздоровел он или нет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото: инфекционная больница ВоркутыНа фото: инфекционная больница Воркуты
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14 апреля в Воркуте подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Сегодня у мужчины возьмут дополнительные пробы, чтобы определить выздоровел ли он или нет, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мужчина 1962 года рождения прибыл в Воркуту на поезде еще 26 марта. С симптомами ОРВИ и высокой температурой пациента в тот же день госпитализировали в инфекционную больницу.

- Две пробы на CОVID-2019 отобраны 30 и 31 марта – результаты отрицательные. Результаты третьей пробы (взяты 6 апреля) стали известны 11 апреля (положительный), а 13 апреля окончательно подтверждены в Референс-центре в Нижнем Новгороде, - сообщает оперативный штаб.

13 апреля у заболевшего взяли повторные пробы, они показали отрицательный результат. Сегодня, 15 апреля, мужчину протестируют вновь. В случае отрицательного результата пациент будет отнесен к категории «выздоровевший».

Круг контактов мужчины был невелик. Сейчас под наблюдением в режиме самоизоляции живет его супруга. Каждый день её посещает участковый терапевт. Первый анализ у женщины показал отрицательный результат, сообщает пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

- Считаю, что действия медиков Воркуты в этой ситуации были своевременными. Еще раз хочу обратиться к вам^ максимально соблюдайте режим самоизоляции. Уверен, что этот этап жизни, мы преодолеем, потому что мы воркутинцы. Все у нас будет хорошо, - обратился к жителям города в вечернем видеообращении мэр Воркуты Игорь Гурьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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