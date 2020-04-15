2020-04-15T14:39:02+03:00
Общество

В Ухте два сотрудника больницы заразились коронавирусом

Всего здесь зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19, три из них - новых
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото: так принимают анализы в лабораторииФото: так принимают анализы в лабораторииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Коми 15 апреля зафиксировали 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, три из них принадлежат Ухте. Два пациента из названных - работники Ухтинской городской больницы. Таким образом, число инфицированных в городском округе возросло до шести человек.

Один врач с подтвержденным COVID-19 - на больничном: получает лечение дома на самоизоляции. Второй медик - работник больницы. «Чувствовал себя здоровым, крепким, взяли анализы, нашли коронавирус», - уточнил мэр Ухты Магомед Османов.

Третий инфицированный - ухтинец, который вернулся из Таиланда: он все время сидел дома, лечение проходит тоже в домашних условиях. Заболевшие чувствуют себя нормально, ни одного тяжелого случая нет.

- Никто не дает гарантий, что завтра у нас не будет новых случаев заболевания. Мы не говорим, что все наблюдаемые (503 человека) будут здоровыми. Поэтому просьба: сидите дома на самоизоляции, - отметил мэр.

Присоединяемся к его словам: друзья, берегите себя и сидите дома!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: как сохранить здоровье на дистанционном обучении

Рекомендации на период самоизоляции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24