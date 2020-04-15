В Ухте два сотрудника больницы заразились коронавирусом
В Коми 15 апреля зафиксировали 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, три из них принадлежат Ухте. Два пациента из названных - работники Ухтинской городской больницы. Таким образом, число инфицированных в городском округе возросло до шести человек.
Один врач с подтвержденным COVID-19 - на больничном: получает лечение дома на самоизоляции. Второй медик - работник больницы. «Чувствовал себя здоровым, крепким, взяли анализы, нашли коронавирус», - уточнил мэр Ухты Магомед Османов.
Третий инфицированный - ухтинец, который вернулся из Таиланда: он все время сидел дома, лечение проходит тоже в домашних условиях. Заболевшие чувствуют себя нормально, ни одного тяжелого случая нет.
- Никто не дает гарантий, что завтра у нас не будет новых случаев заболевания. Мы не говорим, что все наблюдаемые (503 человека) будут здоровыми. Поэтому просьба: сидите дома на самоизоляции, - отметил мэр.
Присоединяемся к его словам: друзья, берегите себя и сидите дома!
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ИСТОЧНИК KP.RU