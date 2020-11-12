В Сыктывкаре не хватает более 500 мест для сбора мусора

На сегодняшний день всего в регионе не хватает 4000 контейнеров и 560 бункеров-накопителей.

«Региональный оператор Севера», отвечающий за утилизацию ТКО в Коми, отчитался, как продвигается работа по установке контейнеров для мусора в городах и поселках Коми. А также рассказал, где их не хватает и почему.

На сегодняшний день в регионе не хватает 4000 контейнеров и 560 бункеров-накопителей. Тяжелая ситуация по замене контейнерного парка и установке новых емкостей складывается именно по вине собственников площадок, то есть муниципалитетов, уверяет пресс-служба регоператора.

В Ухте регоператор уже договорился с администрацией и установил порядка 50 новых контейнеров. Всего сейчас в муниципалитете (вместе с поселками) 878 мест сбора ТКО. В городе нет площадок, приспособленных под евро контейнеры, поэтому устанавливаются обычные металлические.

После подписания соглашения с администрацией Сыктывкара установка евро контейнеров начнется и в столице. В Сыктывкаре 1827 площадок, на которых установлено 3112 контейнеров. В результате инвентаризации, которая проводилась по инициативе регоператора, оказалось, что в городе не хватает 302 контейнера и 256 бункеров-накопителей.

Всего в Коми уже установлено около 500 контейнеров. В приоритете были сельские районы, где ранее фактически не были организованы места сбора ТКО, заверяет регоператор. Сейчас контейнеры направлены в Усть-Цилемский, Троицко-Печорский, Ижемский, Усть-Вымский, Княжпогостский районы и в населенные пункты Печорского района, расположенные на левом берегу реки.

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