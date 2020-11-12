Четыре школы в разных местах Коми хотят построить на деньги инвесторов

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Во время сегодняшнего доклада о развитии экономики в Коми и.о. министра экономического развития и промышленности региона Константин Плехов рассказал, что в республике собираются построить четыре школы на 2000 мест за счет государственно-частного партнерства.

Их планируют построить к 2024 году в Сыктывкаре (600 учебных мест), Ухте (375 мест), Выльгорте (750 мест в школе и 200 – в детском саду) и Мадмасе (130 мест).

По словам министра, один из подобных инвестиционных проектов с участием частных капиталов уже находится в высокой степени готовности – речь идет о строительстве центра социальной защиты населения в селе Ижма. Его рассчитывают сдать уже в 2021 году.

Как сообщил Константин Плехов, всего в регионе насчитывается порядка 150 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, из них 15 проектов – бизнес-идеи, 60 проектов – реализуются, 75 – планируемые к реализации.

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