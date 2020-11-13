Коми край для Вики рай

Доброе утро, жители Республики Коми! Фото: инстаграм Виктории Лопыревой.

Не так давно на должность первого зампредседателя правительства Коми был назначен бизнесмен Игорь Булатов, известный не столько своими управленческими талантами, сколько союзом с «Мисс Россией-2003» Викторией Лопыревой. Вся республика сейчас гадает — приедет ли последняя (столь пафосная личность!) в республику на ПМЖ? Или дело окончится гостевыми взаимоотношениями?

Долой Эмираты, айда в Коми!

37-летний Булатов закончил Финакадемию при правительстве РФ, работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. Пиком его карьеры стал пост вице-президента компании «Ташир». Игорь женился на дочери президента «Ташира», миллиардера Самвела Карапетяна Татевик Карапетян. У них родились двое детей.

Увлекшись скандально известной светской львицей родом из Ростова Викторией Лопыревой, Булатов ушел из семьи. На тот момент его младшей дочке Амелии было всего шесть месяцев. Ходили слухи, что после развода с дочкой миллиардера материальное положение бизнесмена сильно пошатнулось.

Сразу после назначения супруга первым замправительства Виктория воспылала любовью к неизвестной республике.

«Друзья, начинаю знакомиться с Коми! Так много интересного, хочу сегодня познакомить с тремя разными, но очень интересными местами республики», — делится с подписчиками инстаграма Лопырева, выбрав для первого знакомства с Коми краем столбы выветривания Маньпупунёр, старинное село Усть-Вымь и сыктывкарскую Пожарную каланчу. Где ещё советуете побывать? — вопрошает Виктория. И ожидаемо получает искренний и быстрый на расправу многотысячный отклик народных масс. Публикуем отдельные части диалога жителей республики со второй леди региона практически без купюр. Ждем Викторию на нашей гостеприимной северной земле!

Скрин: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Скрин: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Скрин: Инстаграм Виктории Лопыревой.

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