«Плохо одетые с баулом клюквы в руках»: cкандально известная блогер Лена Миро дала оценку сыктывкарским женщинам

Блогер считает, что жители республики всю жизнь жили бедненько, скудненько, пасли оленей и лишь иногда могли позволить себе отправить кого-нибудь одного на экскурсию в столицу. Фото: https://m.lurkmore.net/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lena_Miro_podborka.jpg

На страницах блога и инстаграма скандально известной Лены Миро (https://lena-miro.ru/2226693.html, https://www.instagram.com/lenamyro/) появился удивительный, обескураживающий пост, посвящённый назначению Игоря Булатова на пост первого запреда правительства Коми, попутно «прокатившись» по прекрасной половине Сыктывкара.

— Всегда говорила, что если посреди Красной площади стоит плохо одетая девка с румянцем и с баулом полным клюквы в руках, она тут проездом из Сыктывкара, — такой фразой начались её рассуждения о пользе назначения Игоря Булатова первым зампредом правительства Коми. Она считает, что бедная жизнь в Коми была обусловлена неграмотным управлением. Цитируем:

— Наивный гражданин какой-нибудь цивилизованной страны спросил бы, а почему тогда жители Коми плохо живут? А я отвечу: не было у них грамотного управления. К счастью, теперь регионом займётся Игорь Булатов. Понятно, что ему будет сложно вытянуть республику из болота в сытую жизнь, но, уверена, он с этим справится, — пишет Лена Миро.

Блогер считает, что жители республики всю жизнь жили бедненько, скудненько, пасли оленей и лишь иногда могли позволить себе отправить кого-нибудь одного на экскурсию в столицу.

Писатель (как позиционирует себя блогер) считает важным, что первой леди республики станет Виктория Лопырёва.

— Девушки Коми будут смотреть на красавицу Вику и ей подражать. Красиво одеваться, следить на собой, правильно питаться, заниматься спортом и не толстеть, — такие умозаключения возникли у Лены Миро.

Так что, сыктывкарки, ждём приезда Виктории Лопырёвой и бегом бежим в спа-салоны и фитнес-залы. И да, клюкву в Москву больше не берём, нас спалили!

*** Популярность блогеру Лене Миро принесла страница в ЖЖ, где она зарегистрирована под ником miss tramell, а в 2011-м ее записи регулярно попадали в топ «Живого журнала». На официальном сайте Лена делится скандальными подробностями своей биографии и критикует все явления, которые вызывают у женщины недовольство: политические или социальные явления, отдельные люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встанет ли муж Виктории Лопыревой у руля правительства Коми? Новый виток карьеры Игоря Булатова (подробности)