Встанет ли муж Виктории Лопыревой у руля правительства Коми?

Муж Виктории Лопыревой станет крупным чиновником. Фото: Инстаграм.

Утверждение кандидатуры председателя правительства Республики Коми было перенесено с 20 октября в связи с отъездом Владимира Уйбы в Усинск на место ликвидации последствий нефтеразлива. Но в одном из телеграмм-каналов Коми высказали предположение, что оно может и вовсе не состояться.

Более того, якобы глава республики уже отозвал эту кандидатуру под давлением общественности и значительного числа депутатов Госсовета. Такого резкого противостояния (если, конечно, это не только слухи) на старте работы двух новых команд - исполнительной и законодательной - никто не ожидал.

Возможно, масла в огонь подлила и сама личность Игоря Булатова. Как оказалось, успехи молодого управленца неразрывно связаны с его семейной жизнью. А благодаря вниманию прессы к его нынешней жене, все это моментально стало известно широким народным массам. Официально. 37-летний Игорь Булатов закончил Финансовую Академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Затем работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в сферах страхования, управления имуществом и услуг, инвестиций, промышленного строительства и энергетики.

Что осталось за кадром, раскопала "Комсомольская правда". Пиком карьеры Булатова стал пост вице-президента строительно-промышленной компании «Ташир». Игорь женился на дочери президента «Ташира» миллиардера Самвела Карапетяна Татевик Карапетян. Супруги прожили вместе несколько лет, у них родились двое детей.

Увлекшись скандально известной светской львицей родом из Ростова Викторией Лопыревой, Булатов ушел из семьи. На тот момент его младшей дочке Амелии было всего шесть месяцев. А по некоторым сведениям его "ушли", когда стало известно о его романе, который он закрутил еще во время второй беременности жены. Ради любви к «Мисс России» Игорь лишился и своего поста в «Ташире» и пакета акций компании. По данным финансового издания Forbes, бывший тесть Булатова Самвел Карапетян занимает 39-ю строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов России.

Фото: Инстаграм.

Игорь сделал Виктории предложение, когда она была беременна первенцем. В феврале 2019 года модель родила сына Марка Лео. А в конце 2019 года Лопырева и Булатов узаконили отношения. После ухода из компании «Ташир» Игорь Булатов работал вице-президентом в строительно-инвестиционном холдинге «ГРМ Групп». Ходили слухи, что после развода с дочкой миллиардера материальное положение бизнесмена сильно пошатнулось. Однако средств Булатова хватило на то, чтоб обеспечить Виктории безбедную жизнь в Арабских Эмиратах. Вместе с новорожденным сынишкой супруги почти весь коронавирусный карантин провели в Дубаи.

Виктория сейчас отдыхает в Турции. Фото: Инстаграм.

Пока ее супруг делает карьеру, Виктория Лопырева вместе с сыном Лео отдыхает в Турции. Виктория улетела в эту страну еще в августе. 37-летняя модель расположилась в одном из лучших отелей побережья Анталии «Club Prive by Rixos Belek».

Судя по всему, пока что переезжать в столицу Коми Сыктывкар Виктория не собирается. Впрочем, не исключено, что телеведущая начнет паковать чемоданы сразу же после того, как ее мужа утвердят на новую должность.

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