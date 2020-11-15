"На первый взгляд — конфетка!": в Коми открывают школу, к которой у жителей посёлка много вопросов

Современная школа ярким пятном возвышается над необустроенным районом индивидуальной застройки с пасторальным названием Сосновая поляна. Фото: мэрия Сыктывкара.

Не так давно сыктывкарская мэрия отрапортовала — подготовка к открытию новой школы в посёлке Краснозатонском находится на завершающем этапе. И вот свершилось. Уже завтра школьники переступят порог свеженькой школы и будут учиться в новых условиях на радость учителям, родителям и властям. Но так ли лучезарно выглядит новая школа не с первого взгляда? Своим мнением поделилась неравнодушная жительница посёлка Марина Андреева.

— Завтра в посёлке Краснозатонском откроют школу, которую ждали 30 лет. На церемонию ждут самого главу Коми. "Уйбауйбауйбауйба...", — разносится эхом по коридорам, где для него наводят последний лоск. Одни дети репетируют встречу главы — творчество, спорт и кабинеты с временными ноутами, других детей и их родителей инструктируют, что из кабинетов они не выйдут, пока главе будут презентовать новое учреждение.

Если идти к храму знаний, не отрывая от него взгляда, то можно не заметить, что дорогу к середине ноября так и не успели окончательно заасфальтировать. А если заметить, то порадоваться её существованию в принципе. Фото: паблик вк "Территория мечты".

Современная школа ярким пятном возвышается над необустроенным районом индивидуальной застройки с пасторальным названием Сосновая поляна. Если идти к храму знаний, не отрывая от него взгляда, то можно не заметить, что дорогу к середине ноября так и не успели окончательно заасфальтировать. А если заметить, то порадоваться её существованию в принципе — это первый асфальт в районе, которому 30 лет.

На первый взгляд школа — конфетка!

При ближайшем рассмотрении — у конфетки хватает косяков, недоделок и абсурда. Школу не успевают обустроить ко дню икс. Дети должны были перейти сюда из переполненной поселковой девятой сразу после осенних каникул, но не получилось. Сейчас к открытию по сути тоже много чего не готово.

В спортзале не выкрашен пол. Вообще-то, его уже красили, но перестарались и краску пришлось снять. В раздевалках спортзала нет ничего, куда дети могли бы положить вещи. Или сесть хотя бы. Но спорт высоких достижений — он такой. Через тернии.

В классах под столами учителей торчат связки проводов. Наверное, пока нет оргтехники, учителей на переменах будут подзаряжать или приводить в чувство разрядом.

В классах под столами учителей торчат связки проводов. Наверное, пока нет оргтехники, учителей на переменах будут подзаряжать или приводить в чувство разрядом. Фото: Ульяна Логинова.

Радиаторы. Радиаторы, особенно в рекреациях перед прекрасными панорамными окнами, держатся на честном слове. Как думаете, когда их свернут? Так же хлипко выглядит вся отопительная и водяная разводки в школе.

Самая любимая моя деталь — раковины в кабинетах начальных классов. Обратите внимание на высоту. Как или что в них можно/нужно мыть? Хотя, возможно, проект школы пришёл из Непала или Индонезии, где, как известно, проживают самые низкорослые люди в мире. А возможно, и нет — выключатели в кабинетах для малышей наоборот на высоте 1,7 м. Ничего, девятая школа всегда славилась спортсменами, малышня с первых классов будет тренировать прыжки.

Выключатели в кабинетах для малышей — на высоте 1,7 м. Ничего, девятая школа всегда славилась спортсменами, малышня с первых классов будет тренировать прыжки. Фото: Ульяна Логинова.

Главное, построили

Школа новая, в ней очень много света и простора — дышится легко и нет давящего ощущения (не сравнить с моей старой на Белинского, где на стенах столько слоев краски, что можно выбить барельеф с портретами всех директоров). Школа приспособлена для деток с ограниченными возможностями — это здорово. Но все хлипко, дёшево, здесь мало думали и много экономили. А теперь ещё и торопятся открыться неготовыми и взять под козырёк.

Я искренне рада новой школе, но ещё больше была бы рада, если бы она была конфеткой не только при поверхностном осмотре. Мне возразят: "ну, хоть так", "главное, построили" и "тебе лишь бы критиковать". А я скажу, что это не аргументы в здоровом обществе. Пока мы миримся с "ну, хоть так", пускаем пыль в глаза и лебезим перед чиновниками, мы живём так, как живём. Не должно быть "хоть так", должно быть сразу хорошо и продумано.

Возможно, проект школы пришёл из Непала или Индонезии, где, как известно, проживают самые низкорослые люди в мире. Фото: Ульяна Логинова.

P.S.

Новая школа в посёлке появилась с третьей попытки. Моим родителям в 80-х не давали разрешение на строительство дома, потому что по генплану на этом месте должна была появиться новая школа. Страны не стало, генплан утратил силу. Денег тоже не стало, поэтому дом подняли только в 2000-х.

В 90-х школу — с бассейном! — в Краснозатонском напротив старой пекарни обещал построить бывший учитель физики СОШ №9 Владимир Торлопов, это было главным козырем его предвыборной программы при заходе в Госсовет от нашего округа. Строительство началось, вырыли котлован, забили сваи. После победы Торлопова стройка свернулась. В наполненном водой котловане купались гуси из хозяйства по соседству — вся польза.

На Сосновой поляне школу подняли тоже не с первого раза. Белорусская компания должна была завершить объект в декабре 2018-го, а открыться школа —1 сентября 2019-го. Забив несколько свай, белорусы уехали, а нового подрядчика ещё долго не могли найти. Выигравший тендер кировчане подняли школу в рекордные сроки.

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