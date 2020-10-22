Сыктывкарская мэрия обозначила сроки открытия новой школы в Красном Затоне

Подготовка к открытию новой школы в Краснозатонском находится на завершающем этапе. Фото: мэрия Сыктывкара.

Подготовка к открытию новой школы в Краснозатонском находится на завершающем этапе, сообщает сыктывкарская мэрия.

Основные поставки оборудования в школу завершены, идет приемка учебно-методических пособий. На территории новой школы также оборудовано несколько площадок для различных видов спорта и зоны для отдыха учащихся. Также продолжается процесс получения лицензии на образовательную деятельность.

«Сейчас в школе тепло, светло, наводится уют. Мы надеемся, что получение лицензии скоро завершится, и школа откроет двери своим ученикам в ближайшее время», - отметила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Напомним, что в августе 2020 года здание было передано «СОШ № 9».

Силами подрядной организации на дорогах по ул. Михайловской и Новозатонской, ведущих к новой школе, произведена отсыпка песком и щебнем, также на участках тротуара уложено асфальтовое покрытие. Кроме того, с жителями, чьи дома находятся у строящейся дороги, была проведена индивидуальная работа по замеру и обустройству подъездных путей к их домам.

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