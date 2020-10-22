В Сыктывкаре оцепили школу из-за сообщения о бомбе: фото с места

К школе съехались экстренные службы Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Утром 22 октября все экстренные службы города съехались к школе №12 имени Олега Кошевого — учеников и педагогов эвакуировали из здания, подъезд к школе оцепили. В МВД по Коми уточнили - в полицию поступило сообщение о бомбе, заложенной в учебном заведении бомбе.

Около 8:40 утра прохожие увидели толпу учеников и учителей на крыльце школы №12. Позже к месту подъехали машины МЧС, скорой, Росгвардии, ГИБДД, полиции. Оперативники попросили школьников отойти от учебного заведения на безопасное расстояние — ученики гурьбой устремились вниз по улице, малышей сопровождали педагоги. Никто из ребят не знал, что произошло, однако паники состояние неопределенности не добавляло — ученики шутили и смеялись. На подступах к школе припарковались машины МЧС, скорой, полиции. Сотрудники ГИБДД оцепили фрагмент улицы Куратова, просили прохожих не ходить по тротуару, прилегающему к учебному заведению, а машины — искать объездные пути.

В МВД по Коми сообщили, что сегодня утром в полицию поступило сообщение о бомбе в школе №12. На этот час известно лишь, что на месте работает оперативно-следственная группа. Отметим также, что волна сообщений о «минированиях школ» накрыла Коми с прошлой пятницы — с 16 по 21 октября экстренные службы выезжали на шесть подобных сообщений, все они были ложными.

Работает следственно-оперативная группа Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ученики отошли от школы на безопасное расстояние Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

К школе съехались экстренные службы Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

МЧС, спасатели - в ожидании Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Улицу оценили Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми накрыла волна лжеминирований: за пять дней — шесть сообщений о «бомбах» в школах

Под раздачу попали общеобразовательные учреждения Сыктывкара, Инты и Воркуты (подробности).

Телефонные атаки в Сыктывкаре: неизвестные «минируют» уже третью школу за несколько дней

Сыктывкар захлестнули сообщения о «бомбах» (подробности).