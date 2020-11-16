В Краснозатонском торжественно открыли школу-долгострой

Селфи с детьми Фото: Нина Юшкова

В сыктывкарском посёлке Краснозатонском, в местечке Сосновый Бор, состоялось официальное открытие нового корпуса средней образовательной школы №9.

Краснозатонская школа всегда славилась спортивными достижениями. На базе школы работает спортивный клуб «Затон», посещать который могут не только учащиеся, но и жители посёлка. С 2011 года учащиеся школы являются участниками и многократными победителями конкурсов различного масштаба, только за последние 5 лет школьники более 20 раз становились призёрами и победителями конкурсов на всероссийском уровне. Для детей и педагогов открытие нового корпуса стало большой и долгожданной победой.

С приветственной речью к участникам образовательного процесса выступил глава Коми Владимир Уйба:

- Школа – это мир, через который проходят все дети с первого по 11 класс. Ученики открывают для себя самые интересные странички этой жизни – первое письмо, первые открытия, победы, неудачи, получают закалку от этих неудач, стартуют во взрослую жизнь. Новый корпус – новая страничка вашей жизни, - обратился глава региона к школьникам. Владимир уйба отметил, что правительство Республики Коми работает над тем, чтобы открыть ещё много новых таких же школ.

Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова подчеркнула, что самое главное, чтобы дети были рады учится в новой школе, родители были спокойны и счастливы от того, что дети учатся в хороших условиях и у них всё получается. Также она выразил надежду, что стены новой школы будут способствовать хорошей и комфортной учебе, а педагоги будут радоваться новым достижениям своих учеников и преумножать их успех. Наталья Якимова вручила директору школы Андрею Рожкову лицензию на образовательную деятельность, которая разрешает осуществлять образовательный процесс в стенах новой школы.

Руководитель администрации МО ГО «Сыктывкар» Наталья Хозяинова поблагодарила подрядчиков - кировскую строительную фирму «Альфастрой» и отметила, что благодаря введению второго корпуса краснозатонская школа уходит от двухсменки. Также она обратилась к детям, чтобы те бережно относились к новому зданию, и пожелала дальнейших успехов во всех направлениях.

Директор школы Андрей Рожков выразил благодарность всем участникам процесса строительства нового корпуса и провёл экскурсию для участников церемонии открытия.

В новом корпусе МОУ «СОШ №9»имеются оборудованные классы предметов «Химия» и «Биология», макеты и модели по проектной деятельности по различным направлениям учащихся, в кабинетах технологии расположены станки с числовым программным управлением, внедрены современные компьютерные технологии для дистанционного обучения и интерактивные панели для онлайн обучения в школах.

Около школы расположен стадион с беговыми дорожками и различными тренажерами, поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка, в здании для физкультуры и спорта имеются спортивный и тренажерный залы.

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